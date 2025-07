Homem de 49 anos é atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Limeira Com o impacto, o homem sofreu ferimentos graves Um grave atropelamento foi registrado na noite... Portal Veloz|Do R7 12/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Com o impacto, o homem sofreu ferimentos graves. Um grave atropelamento foi registrado na noite deste sábado (12), na Rua Doutor Mário Rudge Ramos Parada, no bairro Parque Hipólito, em Limeira (SP). A vítima, um homem de 49 anos, atravessava a via quando foi atingido por um veículo ainda não identificado. Segundo as primeiras informações, o condutor fugiu do local sem prestar socorro.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Atropelamento fatal é registrado na pista que liga Limeira a Iracemápolis, em Limeira

Com ingressos esgotados, workshop “Império do Consignado” destaca Limeira como referência nacional em negócios estruturados no setor de semijoias

Trump anuncia tarifa de 30% sobre importações do México e da União Europeia