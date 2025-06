Homem é preso após invadir casa e tentar agredir ex-companheira no Jardim Ibirapuera, em Limeira Um caso de ameaça e violência doméstica registrado na noite desta quinta-feira (26) no Jardim... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 11h57 ) twitter

Um caso de ameaça e violência doméstica registrado na noite desta quinta-feira (26) no Jardim Ibirapuera, em Limeira (SP), terminou com a prisão de um homem após ele invadir a casa da ex-companheira e tentar agredi-la. A ação foi interrompida pelo filho da vítima, que interveio com um pedaço de madeira para defender a mãe.

