Homem é preso após jogar água fervente no rosto da esposa em Campinas Na noite desta quinta-feira (27), policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior,... Portal Veloz|Do R7 28/02/2025 - 11h11 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na noite desta quinta-feira (27), policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, prenderam um homem após agredir sua esposa pelo bairro Cidade Singer, em Campinas (SP). Segundo informações, durante patrulhamento a equipe foi solicitada pela vítima que se encontrava com queimaduras de 3º grau no rosto e pescoço, consequências da briga que ocorreu com o marido que jogou água fervente durante a discussão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em Portal Veloz:

Trump recebe Zelensky para assinar acordo sobre minerais e debater a guerra

Alinhamento planetário poderá ser observado em Campinas hoje (28)

Centro de distribuição do Mercado Livre em Sumaré abre processo seletivo para 650 vagas de emprego