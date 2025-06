Homem é preso em flagrante após tentar matar a própria mãe de 87 anos em Catanduva As agressões resultaram em fraturas nos dois braços e cortes profundos na região do joelho... Portal Veloz|Do R7 09/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 09/06/2025 - 22h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

As agressões resultaram em fraturas nos dois braços e cortes profundos na região do joelho da vítima Um homem foi preso em flagrante no último domingo (08), após agredir brutalmente a própria mãe, uma idosa de 87 anos, na cidade de Catanduva, interior de São Paulo. O crime ocorreu na residência da vítima, localizada no bairro Vila Mota, e causou comoção entre os moradores da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em Portal Veloz:

Potencial do ecossistema de inovação da cidade é destaque na abertura do Campinas Innovation Week

Defesa Civil apresenta projeto de estações meteorológicas da RMC durante Encontro

Homem é preso em flagrante por matar cachorro da família em Iracemápolis