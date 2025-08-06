Homem é preso em flagrante por armazenar pornografia infantil em Iracemápolis A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de busca e apreensão A Polícia Civil... Portal Veloz|Do R7 06/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h58 ) twitter

A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de busca e apreensão. A Polícia Civil de Limeira prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (06), um jovem, de 26 anos, suspeito de armazenar grande quantidade de material relacionado à pornografia infantil. A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Limeira.

Saiba mais sobre este caso alarmante e suas implicações no Portal Veloz. consulte a matéria completa.

