Homem é preso em flagrante por matar cachorro da família em Iracemápolis O homem alegou que havia brigado com a esposa e descontou a raiva no animal... Portal Veloz|Do R7 09/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 09/06/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O homem alegou que havia brigado com a esposa e descontou a raiva no animal Um caso revoltante de maus-tratos a animais terminou com a prisão de um homem em flagrante na manhã desta segunda-feira (09) em Iracemápolis, interior de São Paulo. A Polícia Militar foi acionada via COPOM após denúncias de que um homem havia matado o cachorro da própria família e estaria armado com uma faca.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas implicações no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Motociclista que teve a perna amputada em grave acidente no anel viário de Limeira precisa de doação de sangue com urgência

Noite romântica sob as estrelas: Observatório de Campinas terá evento no Dia dos Namorados

PlaNAU: Campinas sedia oficina regional do Plano Nacional de Arborização Urbana nesta terça-feira