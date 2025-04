Homem é preso em Limeira por adulteração de motocicleta A moto estava com a placa fora dos padrões do mercosul Na noite deste sábado... Portal Veloz|Do R7 12/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 12/04/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A moto estava com a placa fora dos padrões do mercosul. Na noite deste sábado (12), equipes da Força Tática da Polícia Militar realizavam patrulhamento pelo bairro Belinha Ometto, em Limeira, quando suspeitaram de um homem que deixava um estabelecimento comercial e subia em uma motocicleta com placa de características incomuns.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa ocorrência!

Leia Mais em Portal Veloz:

Menor é detido após perseguição policial em Limeira

GCM apreende motocicleta adulterada e simulacro de arma em Limeira

PM recupera motocicleta furtada em operação no bairro Belinha Ometto, em Limeira