Homem é preso em Ubatuba por tentativa de feminicídio após atear fogo na esposa

O homem teria ateado fogo na esposa na frente da filha de um ano. Um homem de 23 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (28), no bairro Perequê Mirim, em Ubatuba, litoral de São Paulo, acusado de tentativa de feminicídio. Ele estava foragido desde o último dia 21, quando, segundo a Polícia Civil, ateou fogo no corpo da esposa na frente da filha do casal, de apenas um ano de idade.

