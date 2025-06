Homem é preso por abusar sexualmente das filhas gêmeas em Barra do Garças (MT) As adolescentes chegaram a denunciar o pai, o que resultou em medidas protetivas e no... Portal Veloz|Do R7 03/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h17 ) twitter

As adolescentes chegaram a denunciar o pai, o que resultou em medidas protetivas e no afastamento do agressor. Um homem de 56 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (02) pela Polícia Civil, acusado de abusar sexualmente das próprias filhas gêmeas, de 15 anos. O caso chocante ocorreu no município de Barra do Garças, a 509 km de Cuiabá, e está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher.

