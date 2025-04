Homem é preso por tráfico de drogas em operação da Força Tática e ROCAM em Hortolândia Na noite de quinta-feira (10), policiais militares da Força Tática e da ROCAM (Ronda Ostensiva... Portal Veloz|Do R7 11/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 08h26 ) twitter

Na noite de quinta-feira (10), policiais militares da Força Tática e da ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Vila São Pedro, em Hortolândia (SP). A prisão ocorreu durante patrulhamento na Rua Projetada 1, na região dos prédios do CDHU — área já conhecida pelas autoridades como ponto de venda e consumo de entorpecentes.

Para mais detalhes sobre essa operação e a prisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

