Homem é preso por tráfico de drogas no Belinha Ometto em Limeira

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro...

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Belinha Ometto, em Limeira, nesta quarta-feira. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), equipes da ROMU Motos realizavam patrulhamento quando o suspeito, que pilotava uma motocicleta, retornou bruscamente ao avistar a viatura e arremessou um objeto em uma área verde. Ele foi abordado, mas, inicialmente, nada de ilícito foi encontrado. Durante a fiscalização, os agentes constataram que a motocicleta estava com a documentação em atraso, sendo apreendida.

