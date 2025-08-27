Homem é preso por tráfico de drogas no Belinha Ometto em Limeira Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro... Portal Veloz|Do R7 27/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Belinha Ometto, em Limeira, nesta quarta-feira. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), equipes da ROMU Motos realizavam patrulhamento quando o suspeito, que pilotava uma motocicleta, retornou bruscamente ao avistar a viatura e arremessou um objeto em uma área verde. Ele foi abordado, mas, inicialmente, nada de ilícito foi encontrado. Durante a fiscalização, os agentes constataram que a motocicleta estava com a documentação em atraso, sendo apreendida.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Incêndio destrói residência na Vila Queiroz em Limeira

Limeira ganhará hotel ibis com investimento de R$ 44 milhões

Polícia Civil e MP combatem quadrilha que praticava golpes virtuais