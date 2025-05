Homem em situação de rua morre após ser agredido com barra de ferro em Jundiaí O caso aconteceu dia 23 de abril durante uma briga Um homem de 33 anos,... Portal Veloz|Do R7 03/05/2025 - 18h20 (Atualizado em 03/05/2025 - 18h20 ) twitter

O caso aconteceu dia 23 de abril durante uma briga Um homem de 33 anos, em situação de rua, morreu na noite da última quinta-feira (1º/5) após passar oito dias internado no Hospital São Vicente, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Ele foi vítima de uma agressão violenta ocorrida no dia 23 de abril, durante uma briga na cidade.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

