Homem em surto é contido após ameaçar explodir artefatos na Praça dos Três Poderes
De acordo com os agentes, o indivíduo apresentava sinais de surto psicótico. Equipes do Batalhão de Polícia de Choque foram acionadas na manhã deste sábado (30) para conter um homem de 45 anos que ameaçava detonar artefatos na Praça dos Três Poderes, em Brasília.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
