Homem foragido da Justiça é capturado após perseguição policial e colisão com poste em Limeira Durante a tentativa de fuga, o suspeito perdeu o controle do carro e colidiu contra... Portal Veloz|Do R7 03/05/2025 - 22h20 (Atualizado em 03/05/2025 - 22h20 )

Portal Veloz

Durante a tentativa de fuga, o suspeito perdeu o controle do carro e colidiu contra um poste Um homem de 43 anos, foragido do sistema prisional, foi detido na tarde deste sábado (03) pela Polícia Militar (PM) após uma perseguição no Jardim Graminha, em Limeira (SP). A ocorrência contou com o apoio da equipe de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) e da Força Tática.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

