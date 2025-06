Homem leva cinco facadas durante a madrugada no Jardim Boa Esperança em Limeira PMUm homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (6) no... Portal Veloz|Do R7 06/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

PMUm homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (6) no Jardim Boa Esperança, em Limeira (SP). O caso ocorreu por volta das 4h da manhã na Rua Moisés Paulino da Cunha, quando a Polícia Militar (PM) foi acionada via COPOM para atender uma denúncia de agressão com arma branca.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Motociclista tem perna amputada em grave acidente no anel viário de Limeira

Campinas ganha calendário digital de eventos para moradores e turistas

Sorocaba registra crescimento de 78% nas exportações em maio