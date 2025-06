Homem mantém esposa refém em sequestro no Butantã; Gate negocia rendição Caso começou por volta das 13h30 desta quarta-feira (04) e mobiliza equipes da PM, GATE... Portal Veloz|Do R7 04/06/2025 - 19h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Caso começou por volta das 13h30 desta quarta-feira (04) e mobiliza equipes da PM, GATE e Corpo de Bombeiros. Vizinhança acompanha em clima de tensão Um homem mantém a própria esposa refém desde o início da tarde desta quarta-feira (04), no bairro do Butantã, zona sul da capital paulista. Segundo a Polícia Militar, o caso teve início por volta das 13h30 e segue em andamento até o início da noite, com forte presença de forças de segurança no local.

Para mais detalhes sobre essa situação tensa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Murilo Félix fala sobre ambulâncias do Samu após reportagem ter denunciado duas viaturas inoperantes em Limeira

Quem é Hytalo Santos, influencer investigado pelo MP da Paraíba por suspeita de explorar menores

Campinas recebe maior evento de tecnologia de alimentos da América Latina