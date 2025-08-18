Logo R7.com
Homem morre após carro parado ser atingido por caminhão na Rodovia Anhanguera, em Americana

A batida foi tão violenta que o automóvel capotou e parou sobre a canaleta de...

Portal Veloz|Do R7

A batida foi tão violenta que o automóvel capotou e parou sobre a canaleta de escoamento da rodovia

