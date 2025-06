Homem morre após colisão entre carro e carreta na Rodovia Adalberto Panzan em Campinas Um sinistro de trânsito registrado por volta das 5h da manhã desta quinta-feira (5) resultou... Portal Veloz|Do R7 05/06/2025 - 09h17 (Atualizado em 05/06/2025 - 09h17 ) twitter

Portal Veloz

Um sinistro de trânsito registrado por volta das 5h da manhã desta quinta-feira (5) resultou na morte de um homem, de 31 anos, na Rodovia Adalberto Panzan, em Campinas. A colisão traseira envolveu um carro e uma carreta no trecho norte da via, no km 3.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

