Homem morre após troca de tiros com a PM na região central de São Paulo A identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades Uma operação da Polícia Militar (PM)... Portal Veloz|Do R7 31/05/2025 - 21h55 (Atualizado em 31/05/2025 - 21h55 )

Portal Veloz

A identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades Uma operação da Polícia Militar (PM) na região central de São Paulo terminou com a morte de um homem de 26 anos na noite desta sexta-feira (30). A ocorrência foi registrada na Rua Araguaia, no bairro do Pari, e, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem teria reagido à abordagem policial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre o caso.

