Homem morre em troca de tiros com o BAEP em Piracicaba Foto: Reprodução/Google MapsNa noite desta segunda-feira (3), um homem, de 39 anos, morreu em uma... Portal Veloz|Do R7 04/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/Google MapsNa noite desta segunda-feira (3), um homem, de 39 anos, morreu em uma troca de tiros com equipes do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) no bairro Godinhos, zona rural de Piracicaba (SP). Segundo informações, equipes da Polícia Militar (PM) foram informadas sobre um disparo de arma de fogo na Estrada do Godinho. Sendo assim, foram até o local e avistaram um rapaz em um veículo que, ao perceber a presença das viaturas, empreendeu fuga, mas acabou batendo o carro. Depois do acidente, ele teria descido do veículo e disparado contra a PM, que revidou. Nenhum agente ficou ferido. Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Corpo de Bombeiros foi acionada e confirmou o óbito do homem no local. Em seguida, o carro da funerária realizou a remoção do corpo. Conforme informações, ele estava armado com uma pistola calibre 380 e dentro do veículo, foram encontrados 3 tijolos de pasta base de cocaína e uma munição deflagrada. Todos os objetos foram apreendidos e encaminhados até o Plantão Policial de Piracicaba. O homem que foi morto em confronto com a polícia já tinha passagem pelos crimes de contrabando, tráfico de drogas e homicídio.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Americana realiza 228 exames preventivos com a Carreta do Amor

Em Campinas, Parque Família recebe obras de drenagem e pavimentação

Irmã de Kim Jong-un ameaça resposta nuclear após atividades dos EUA na Coreia do Sul