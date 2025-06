Homem quebra porta de agência do Banco do Brasil no Centro de Limeira e é preso por dano ao patrimônio De acordo com o relato do gerente da agência, o suspeito entrou no banco visivelmente... Portal Veloz|Do R7 30/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h37 ) twitter

De acordo com o relato do gerente da agência, o suspeito entrou no banco visivelmente transtornado Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (30), após provocar um tumulto e quebrar a porta de vidro lateral da agência do Banco do Brasil, localizada na Praça Toledo de Barros, no Centro de Limeira. A ocorrência foi registrada como dano ao patrimônio público.

