Homem sobe em torre de energia e mobiliza Corpo de Bombeiros em Piracicaba
Na noite desta terça-feira (26), uma ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no bairro...
Na noite desta terça-feira (26), uma ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no bairro Monterey, em Piracicaba (SP). Um homem subiu em uma torre de rede elétrica e precisou ser resgatado após não conseguir descer por conta própria.
