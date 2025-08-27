Logo R7.com
Homem sobe em torre de energia e mobiliza Corpo de Bombeiros em Piracicaba

Na noite desta terça-feira (26), uma ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no bairro...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Na noite desta terça-feira (26), uma ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no bairro Monterey, em Piracicaba (SP). Um homem subiu em uma torre de rede elétrica e precisou ser resgatado após não conseguir descer por conta própria.

