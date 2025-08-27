Homem sobe em torre de energia e mobiliza Corpo de Bombeiros em Piracicaba Na noite desta terça-feira (26), uma ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no bairro... Portal Veloz|Do R7 27/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 27/08/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Na noite desta terça-feira (26), uma ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no bairro Monterey, em Piracicaba (SP). Um homem subiu em uma torre de rede elétrica e precisou ser resgatado após não conseguir descer por conta própria.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Corpo em decomposição é encontrado boiando em córrego na Avenida Ruy Rodrigues, em Campinas

Mulher é vítima de roubo à luz do dia na Vila Proost de Souza, em Campinas

Em Campinas, falta de profissionais e horário reduzido de farmácia geram queixas no CS Santa Odila