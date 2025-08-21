Logo R7.com
Homem tenta tomar arma de policial dentro de base da PM na zona norte de SP

Um homem em aparente surto psicótico tentou desarmar um policial militar dentro da base da...

Portal Veloz|Do R7

Um homem em aparente surto psicótico tentou desarmar um policial militar dentro da base da 1ª Companhia do 49º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano, localizado na zona norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (20). A rápida resposta dos policiais impediu que o caso terminasse em tragédia.

