Horto Florestal de Limeira: Comissão aponta conflitos ambientais se ampliação da área do assentamento for consolidada Foto: Câmara de LimeiraUma notificação à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) foi encaminhada pela... Portal Veloz|Do R7 18/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 08h57 )

Câmara Municipal de Limeira

Foto: Câmara de LimeiraUma notificação à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) foi encaminhada pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara na reunião desta quinta-feira, 17 de julho. O objetivo é informar que, se a Portaria 4913/2025, emitida pelo órgão em favor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), for consolidada, haverá conflito ambiental, uma vez que o Aterro Sanitário da cidade está localizado dentro da área cedida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante questão ambiental!

