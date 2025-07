Hortolândia recebe bandas renomadas na 11ª edição do Festival Planeta Rock Guitarras, baterias e muito agito prometem balançar o Centro de Eventos “Praça A Poderosa”, localizado... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 07h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 07h56 ) twitter

Guitarras, baterias e muito agito prometem balançar o Centro de Eventos “Praça A Poderosa”, localizado no Jardim Rosolém, nos dias 12 e 13 de julho, na 11ª edição do Festival Planeta Rock, evento gratuito promovido pela Prefeitura de Hortolândia por meio da Secretaria de Cultura. O festival será para todos os gostos, variando apresentações que viajam entre o Punk, Heavy Metal, Hard, Classic e Rock Progressivo. Entusiasmando os fãs do bom e velho rock n’ roll, as principais atrações do sábado ficam por conta da banda de heavy metal Massacration e do classic rock de Ronaldo e Os Impedidos, liderados pelo vocalista e ex-goleiro do Corinthians, Ronaldo Giovaneli. Já no domingo, a principal atração é a banda carioca de rock alternativo, Detonautas, do vocalista Tico Santa Cruz. De acordo com a Secretaria de Cultura, além de artistas consagrados no cenário do rock nacional, o Festival Planeta Rock é uma boa oportunidade para artistas independentes locais (ver programação completa abaixo).

