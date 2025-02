Hortolândia segue com inscrições abertas para dois concursos públicos Foto: Prefeitura de HortolândiaO prazo para interessados se inscreverem vai até o dia 05/03; os... Portal Veloz|Do R7 13/02/2025 - 08h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 08h26 ) twitter

A Prefeitura de Hortolândia segue com inscrições abertas para dois concursos públicos. No total, são 11 vagas de Nível Superior, das quais seis são para cargos na Administração Municipal, e as demais cinco vagas são para formação de cadastro de reserva na autarquia Hortoprev (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia). O prazo de inscrições para ambos os concursos termina no dia 05/03.

Saiba mais sobre as oportunidades e como se inscrever consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

