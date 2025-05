Hospital Municipal de Artur Nogueira recebe melhorias na estrutura e reforço em equipamentos Foto: Prefeitura de Artur NogueiraO Hospital Municipal de Artur Nogueira tem passado por melhorias importantes... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 10h40 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h40 ) twitter

Foto: Prefeitura de Artur NogueiraO Hospital Municipal de Artur Nogueira tem passado por melhorias importantes com o objetivo de garantir mais conforto, segurança e qualidade no atendimento à população. Na primeira etapa das ações, o prédio recebeu nova pintura, proporcionando um novo visual ao local e tornando o ambiente mais acolhedor para pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde.

