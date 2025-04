ICMS sobre compras internacionais sobe em 10 estados

Foto: Marcello Casal Jr/Agência BrasilO ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) nas compras em sites internacionais aumentou de 17% para 20% em dez estados brasileiros. O aumento ocorre no Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Já os demais estados do país, além do Distrito Federal, permanecem com a alíquota de 17%, pois seus legislativos ainda não aprovaram aumento.

