Idosa é encontrada em situação de abandono em terreno no Satélite Íris 1, em Campinas
Uma mulher de 65 anos foi encontrada em situação de abandono no bairro Satélite Íris 1, em Campinas, na tarde desta segunda-feira (11). A idosa vivia sozinha em um terreno, dormindo dentro de um banheiro sem porta, em condições precárias de higiene e moradia.
