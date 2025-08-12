Idosa é encontrada em situação de abandono em terreno no Satélite Íris 1, em Campinas Uma mulher de 65 anos foi encontrada em situação de abandono no bairro Satélite Íris... Portal Veloz|Do R7 12/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 07h58 ) twitter

Portal Veloz

Uma mulher de 65 anos foi encontrada em situação de abandono no bairro Satélite Íris 1, em Campinas, na tarde desta segunda-feira (11). A idosa vivia sozinha em um terreno, dormindo dentro de um banheiro sem porta, em condições precárias de higiene e moradia.

Para saber mais sobre essa situação alarmante e as ações das autoridades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

