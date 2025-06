Idoso de 71 anos é preso em Leme por armazenar arsenal de armas e munições ilegais em casa Denúncia anônima levou policiais do 10º BAEP até residência no Jardim Nova Santa Rita; suspeito... Portal Veloz|Do R7 17/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 18h36 ) twitter

Portal Veloz

Denúncia anônima levou policiais do 10º BAEP até residência no Jardim Nova Santa Rita; suspeito mantinha armas de diversos calibres sem registro Durante uma operação de patrulhamento das Ações Especiais de Polícia, uma equipe do 10º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (BAEP) apreendeu, nesta terça-feira (17), um vasto arsenal de armas e munições armazenado ilegalmente por um idoso de 71 anos em sua residência, localizada no bairro Jardim Nova Santa Rita, no município de Leme (SP).

