Idoso morre por afogamento após desaparecimento no Lar dos Velhinhos em Piracicaba

Na noite desta segunda-feira (2), duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a uma ocorrência de afogamento no Lar dos Velhinhos, localizado no bairro São Dimas, em Piracicaba (SP). Segundo informações apuradas no local, um senhor de aproximadamente 70 anos estava desaparecido desde as 18h. A equipe de enfermagem da instituição notou sua ausência e iniciou as buscas nas imediações.

