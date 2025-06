Idoso Por Um Minuto: Alunos da FCA/Unicamp sentem na pele os desafios do envelhecimento Foto: Câmara de LimeiraNecessidade de mais tempo para subir escadas, de ouvir mais pausadamente uma... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 10h37 ) twitter

Foto: Câmara de LimeiraNecessidade de mais tempo para subir escadas, de ouvir mais pausadamente uma informação, de repetir o que foi dito, de compreender o que está escrito e ainda lidar com a pressão e o preconceito. Essas foram algumas sensações experimentadas na última quinta-feira, 29 de maio, por alunos do Curso de Ciências do Esporte da FCA/Unicamp, durante o projeto Idoso Por Um Minuto do vereador Dr. Marcelo Rossi (MDB).

Para saber mais sobre essa experiência transformadora e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

