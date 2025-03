Portal Veloz |Do R7

Imposto de Renda 2025: entenda o que muda, conheça deduções e veja como receber grana antes LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Você já se preparou? A Receita Federal começa a receber a declaração do Imposto...

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Você já se preparou? A Receita Federal começa a receber a declaração do Imposto de Renda 2025 nesta segunda-feira (17), e o prazo se encerra em 30 de maio. Quem ganhou mais de R$ 33.888 em 2024 é obrigado a enviar o documento. Se não o fizer, a multa é pesada e vai de R$ 165 a 20% do tributo devido. Para você que ainda não organizou os documentos nem começou a preencher a declaração, o R7 preparou um raio-X do Imposto de Renda.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber quais os gastos que permitem dedução e como receber antes a restituição do IR 2025!

Leia Mais em Portal Veloz: