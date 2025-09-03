Incêndio de grandes proporções assusta motoristas na Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, em Limeira
Segundo testemunhas, as labaredas ultrapassaram os 10 metros de altura Um incêndio de grandes proporções...
Segundo testemunhas, as labaredas ultrapassaram os 10 metros de altura Um incêndio de grandes proporções foi registrado na manhã desta quarta-feira (03) em uma área às margens da avenida Doutor Lauro Corrêa da Silva, nas proximidades da rotatória do Jardim Aeroporto, em Limeira.
Segundo testemunhas, as labaredas ultrapassaram os 10 metros de altura Um incêndio de grandes proporções foi registrado na manhã desta quarta-feira (03) em uma área às margens da avenida Doutor Lauro Corrêa da Silva, nas proximidades da rotatória do Jardim Aeroporto, em Limeira.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este incidente impressionante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este incidente impressionante!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: