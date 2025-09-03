Incêndio de grandes proporções assusta motoristas na Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, em Limeira Segundo testemunhas, as labaredas ultrapassaram os 10 metros de altura Um incêndio de grandes proporções... Portal Veloz|Do R7 03/09/2025 - 20h20 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h20 ) twitter

Segundo testemunhas, as labaredas ultrapassaram os 10 metros de altura Um incêndio de grandes proporções foi registrado na manhã desta quarta-feira (03) em uma área às margens da avenida Doutor Lauro Corrêa da Silva, nas proximidades da rotatória do Jardim Aeroporto, em Limeira.

