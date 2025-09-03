Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Incêndio de grandes proporções assusta motoristas na Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, em Limeira

Segundo testemunhas, as labaredas ultrapassaram os 10 metros de altura  Um incêndio de grandes proporções...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Segundo testemunhas, as labaredas ultrapassaram os 10 metros de altura Um incêndio de grandes proporções foi registrado na manhã desta quarta-feira (03) em uma área às margens da avenida Doutor Lauro Corrêa da Silva, nas proximidades da rotatória do Jardim Aeroporto, em Limeira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este incidente impressionante!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.