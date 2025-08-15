Incêndio de grandes proporções atinge área de mata em Americana
O fogo começou por volta das 18h e pôde ser visto de diversos pontos da cidade, chamando a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela região. Equipes dos bombeiros estão no local realizando o combate às chamas e tentando evitar que o incêndio se espalhe para áreas próximas.
