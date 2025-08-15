Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Incêndio de grandes proporções atinge área de mata em Americana

O fogo começou por volta das 18h e pôde ser visto de diversos pontos da...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

O fogo começou por volta das 18h e pôde ser visto de diversos pontos da cidade, chamando a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela região. Equipes dos bombeiros estão no local realizando o combate às chamas e tentando evitar que o incêndio se espalhe para áreas próximas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre o incêndio e as ações dos bombeiros.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.