Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de espuma em Americana

Fumaça densa pode ser vista de vários pontos da cidade Um incêndio de grandes proporções atinge, na manhã desta quinta-feira (28), uma fábrica de espuma localizada na Rua das Orquídeas, no bairro Cidade Jardim II, em Americana (SP). As chamas começaram por volta das 9h e rapidamente se espalharam pelo imóvel, que produz colchões e travesseiros. Até o momento, não há registro de feridos, apenas danos materiais.

