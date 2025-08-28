Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de espuma em Americana
Fumaça densa pode ser vista de vários pontos da cidade Um incêndio de grandes proporções...
Fumaça densa pode ser vista de vários pontos da cidade Um incêndio de grandes proporções atinge, na manhã desta quinta-feira (28), uma fábrica de espuma localizada na Rua das Orquídeas, no bairro Cidade Jardim II, em Americana (SP). As chamas começaram por volta das 9h e rapidamente se espalharam pelo imóvel, que produz colchões e travesseiros. Até o momento, não há registro de feridos, apenas danos materiais.
Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
