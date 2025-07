Incêndio de grandes proporções atinge o Mercadão Municipal de Piracicaba Na madrugada desta quarta-feira (23), um incêndio de grandes proporções foi registrado no Mercadão Municipal... Portal Veloz|Do R7 23/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 23/07/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Na madrugada desta quarta-feira (23), um incêndio de grandes proporções foi registrado no Mercadão Municipal de Piracicaba, localizado na região central da cidade. Segundo informações, as chamas se espalharam rapidamente, atingindo a maior parte da estrutura do local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este incidente.

Leia Mais em Portal Veloz:

Governador Tarcísio de Freitas defende que área do Horto continue com a Prefeitura de Limeira

Motorista embriagado causa acidente na Avenida Campinas, em Limeira

Projeto que muda ITBI e ISS-QN em Limeira é aprovado com urgência e sem debate, afirma vereador