Incêndio de grandes proporções devasta área rural próxima à Rodovia Engenheiro João Tozello, em Limeira

O fogo atingiu uma extensa região de cultivo de cana-de-açúcar  Um incêndio de grandes proporções...

O fogo atingiu uma extensa região de cultivo de cana-de-açúcar Um incêndio de grandes proporções deixou um cenário de destruição na área rural próxima à Rodovia Engenheiro João Tozello, que liga Limeira a Mogi Mirim, na tarde deste sábado (data). O fogo atingiu uma extensa região de cultivo de cana-de-açúcar e se tornou, segundo relatos de moradores, o maior já registrado nos últimos tempos na localidade.

