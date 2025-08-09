Incêndio de grandes proporções devasta área rural próxima à Rodovia Engenheiro João Tozello, em Limeira
O fogo atingiu uma extensa região de cultivo de cana-de-açúcar Um incêndio de grandes proporções deixou um cenário de destruição na área rural próxima à Rodovia Engenheiro João Tozello, que liga Limeira a Mogi Mirim, na tarde deste sábado (data). O fogo atingiu uma extensa região de cultivo de cana-de-açúcar e se tornou, segundo relatos de moradores, o maior já registrado nos últimos tempos na localidade.
