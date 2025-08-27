Incêndio destrói residência na Vila Queiroz em Limeira Um homem era apontado como morador do local, mas ainda não há confirmação Um incêndio... Portal Veloz|Do R7 27/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência na Rua Seleta, na Vila Queiroz, em Limeira, na tarde desta terça-feira (26). Segundo informações apuradas pelo Portal Veloz, o imóvel seria possivelmente frequentado por usuários de drogas. Um homem era apontado como morador do local, mas ainda não há confirmação se ele estava presente no momento em que o fogo começou. As causas do incêndio permanecem desconhecidas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Homem é preso por tráfico de drogas no Belinha Ometto em Limeira

Limeira ganhará hotel ibis com investimento de R$ 44 milhões

Polícia Civil e MP combatem quadrilha que praticava golpes virtuais