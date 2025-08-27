Incêndio destrói residência na Vila Queiroz em Limeira
Um homem era apontado como morador do local, mas ainda não há confirmação Um incêndio...
Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência na Rua Seleta, na Vila Queiroz, em Limeira, na tarde desta terça-feira (26). Segundo informações apuradas pelo Portal Veloz, o imóvel seria possivelmente frequentado por usuários de drogas. Um homem era apontado como morador do local, mas ainda não há confirmação se ele estava presente no momento em que o fogo começou. As causas do incêndio permanecem desconhecidas.
