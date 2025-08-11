Incêndio destrói residência no Centro de Limeira dias após confusão com uma pessoa baleada Na manhã deste domingo (10), uma residência localizada na Rua Cunha Bastos, região central de... Portal Veloz|Do R7 11/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 09h38 ) twitter

Na manhã deste domingo (10), uma residência localizada na Rua Cunha Bastos, região central de Limeira (SP), ficou completamente destruída após um incêndio. No último dia 1º de agosto, a mesma casa foi palco de uma confusão generalizada, em que uma pessoa foi baleada.

