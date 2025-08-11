Logo R7.com
Incêndio destrói residência no Centro de Limeira dias após confusão com uma pessoa baleada

Na manhã deste domingo (10), uma residência localizada na Rua Cunha Bastos, região central de...

Portal Veloz|Do R7

Na manhã deste domingo (10), uma residência localizada na Rua Cunha Bastos, região central de Limeira (SP), ficou completamente destruída após um incêndio. No último dia 1º de agosto, a mesma casa foi palco de uma confusão generalizada, em que uma pessoa foi baleada.

