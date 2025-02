Incêndio em barraco no Jardim do Lago 2 mobiliza oito viaturas do Corpo de Bombeiros em Campinas No começo da noite desta segunda-feira (24), pelo menos oito viaturas do Corpo de Bombeiros... Portal Veloz|Do R7 25/02/2025 - 08h06 (Atualizado em 25/02/2025 - 08h06 ) twitter

No começo da noite desta segunda-feira (24), pelo menos oito viaturas do Corpo de Bombeiros participaram de uma ocorrência de incêndio em um barraco localizado na rua Tenente Antônio Barbosa, no Jardim do Lago 2, em Campinas (SP).

