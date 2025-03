Indaiatuba recebe a primeira escola italiana de gelatos do Brasil A arte do verdadeiro gelato italiano acaba de ganhar um espaço de excelência no Brasil... Portal Veloz|Do R7 29/03/2025 - 07h45 (Atualizado em 29/03/2025 - 07h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A arte do verdadeiro gelato italiano acaba de ganhar um espaço de excelência no Brasil com a inauguração da Gelato Academy, a primeira escola de gelateria originalmente italiana no país. Fundada pelo renomado mestre gelatiere Mirko Stortini, a instituição traz ao Brasil a tradição e a ciência do gelato, aliadas a décadas de experiência e paixão pelo que muitos consideram a melhor sobremesa do mundo.

Saiba mais sobre essa novidade incrível e como ela pode transformar o mundo dos gelatos no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

SP anuncia R$ 11,7 milhões em premiação para prefeituras da região de Campinas que avançaram na alfabetização de crianças

Nattan se apresenta no Aniversário da CB neste sábado (29) em Campinas

Movimento grevista de Limeira conquista nova vitória judicial e apresenta contraproposta ao executivo