Independente usa maturidade para buscar vaga na próxima fase da Segunda Divisão Foto: Rogério RuedaMaturidade. Essa será a principal arma do Independente no jogo diante do São... Portal Veloz|Do R7 21/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 21/06/2025 - 07h55 )

Foto: Rogério RuedaMaturidade. Essa será a principal arma do Independente no jogo diante do São Carlos neste sábado, 21 de junho, no Pradão, pela Segunda Divisão do Campeonato Paulista. Caso vença, o time de Limeira passará para a fase seguinte do torneio.

