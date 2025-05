Indústria critica alta da Selic para 14,75%: “Fardo pesado à economia”, diz CNI A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para conter a inflação A decisão... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 21h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 21h07 ) twitter

A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para conter a inflação. A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de elevar a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, de 14,25% para 14,75% ao ano, foi recebida com fortes críticas pela indústria brasileira. O anúncio, feito na noite desta quarta-feira (07), levou os juros ao maior patamar em quase 20 anos e acendeu alertas sobre os impactos econômicos da medida.

