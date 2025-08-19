Infestação de ratos é registrada na Secretaria de Obras em Limeira, denuncia sindicato O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira (SINDSEL) denunciou, nesta terça-feira (19),... Portal Veloz|Do R7 19/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira (SINDSEL) denunciou, nesta terça-feira (19), uma infestação de ratos nas dependências da Secretaria de Obras. Segundo o sindicato, o problema teria sido relatado ontem por uma servidora que atua no local e que afirma conviver com a presença constante de roedores há pelo menos duas semanas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa preocupante situação.

Leia Mais em Portal Veloz:

Trump liga para Putin para marcar encontro trilateral com Zelensky

41º Mutirão de Empregos Sorocaba edição especial “Aniversário de Sorocaba” segue com inscrições abertas

Em entrevista exclusiva, organizador revela novidades da 13ª Festa da Laranja, que começa nesta semana em Limeira