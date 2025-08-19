Logo R7.com
Infestação de ratos é registrada na Secretaria de Obras em Limeira, denuncia sindicato

O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira (SINDSEL) denunciou, nesta terça-feira (19),...

O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira (SINDSEL) denunciou, nesta terça-feira (19), uma infestação de ratos nas dependências da Secretaria de Obras. Segundo o sindicato, o problema teria sido relatado ontem por uma servidora que atua no local e que afirma conviver com a presença constante de roedores há pelo menos duas semanas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre essa preocupante situação.

