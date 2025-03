Inscrições abertas para o Passeio Aquático no Parque Porto das Águas em Sorocaba, saiba mais! Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba realizará, neste fim de semana (15 e 16),... Portal Veloz|Do R7 11/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba realizará, neste fim de semana (15 e 16), das 8h às 15h, mais uma edição do Passeio Aquático no Parque Municipal Porto das Águas. As famílias interessadas já podem se inscrever pelo link: https://tinyurl.com/passeio-aquatico. As vagas são limitadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Itamaraty diz que não há vítimas brasileiras na Síria e pede para nacionais não irem ao país

Golfinho morre após ser retirado da água para tirar fotos com turista

Americana abre licitação para construção de duas novas UBSs; veja quais bairros serão contemplados