Inscrições do Enem 2025 terminam nesta sexta (6); taxa pode ser paga até 11 de junho Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 terminam nesta sexta-feira (6)....

Portal Veloz|Do R7 06/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share