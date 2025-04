Inscrições para curso gratuito de formação profissional seguem até dia 22 em Sumaré estudante provaO programa Qualifica SP – Novo Emprego está com inscrições abertas em Sumaré para... Portal Veloz|Do R7 15/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h07 ) twitter

O programa Qualifica SP – Novo Emprego está com inscrições abertas em Sumaré para o curso gratuito de Assistente de Logística, voltado a pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho. A iniciativa é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Sumaré e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais informações sobre como se inscrever e garantir sua vaga!

