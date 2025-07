Insegurança em praça de Americana leva a pedido de policiamento 24 horas Reprodução/Google MapsO vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de... Portal Veloz|Do R7 14/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h57 ) twitter

Reprodução/Google MapsO vereador Marcos Caetano (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a permanência de policiamento 24 horas na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz. No documento o autor explica que moradores das imediações da praça relataram a presença de indivíduos desconhecidos e com comportamento suspeito, além de uso e esconderijo de entorpecentes em residências próximas. “Moradores do Jardim da Paz nos procuraram para denunciar a presença constante de pessoas suspeitas na Praça da Fraternidade, especialmente à noite, trazendo insegurança e prejuízos ao local. Estamos cobrando providências urgentes para garantir segurança e preservar esse espaço de lazer”, ressalta Marcos. A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária desta terça-feira (15) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

