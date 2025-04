INSS: 13º antecipado injetará R$ 73,3 bi na economia; veja calendário ShutterstockA antecipação do décimo terceiro para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional... Portal Veloz|Do R7 04/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h26 ) twitter

ShutterstockA antecipação do décimo terceiro para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) injetará R$ 73,3 bilhões na economia, divulgou nesta quinta-feira (3) o Ministério da Previdência Social. O pagamento beneficiará 34,2 milhões de pessoas.

